Омбудсмен Петербурга призвал осудить силовика, ударившего женщину на митинге

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов призвал расследовать дело об ударе сотрудником полиции 54-летней Маргариты Юдиной. Омбудсмен опубликовал на своем сайте отчет об акции в поддержку Алексея Навального.

В нем среди нарушений прав журналистов и задержанных активистов говорилось о несоразмерном применении силы. В частности, к Маргарите Юдиной, которая получила от силовика удар ногой в живот в ответ на вопрос, за что задержан ведомый им и коллегами молодой человек. Господин Шишлов отмечает, что момент с извинениями положителен, однако он не снимает вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника.

«Уверен, что дело должно быть возбуждено, расследовано и рассмотрено в открытом судебном заседании. Такие случаи недопустимы, нужно сделать все, чтобы они не повторялись»,— говорит омбудсмен.

Напомним, вечером 23 января петербургская интернет-газета «Фонтанка» опубликовала видео, как женщина выбегает из толпы и спрашивает у сотрудников полиции, зачем они схватили молодого человека. В ответ Маргарита Юдина получает удар берцем в живот от одного из них.

Находясь в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, она приняла извинения от полицейского, который пришел к ней с цветами. Однако позднее сообщила, что сделала это из-за мягкости характера.

О последствиях протестов — в материале “Ъ” «Ох, нелегкая эта суббота».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург