В январе Shopping Index в ТРЦ Екатеринбурга восстановился на 24,7%

За первые три недели января показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. метров торговой площади) в торговых центрах Екатеринбурга вырос на 24,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Watcom Group.

«В первом полугодии не стоит рассчитывать на быстрое дальнейшее восстановление. Возможно, ситуация станет меняться во втором полугодии. Ситуация с пандемией улучшается, вакцинация идет полным ходом, торговые центры усиленно работают над эффективностью управления»,— рассказал президент Watcom Роман Скороходов.

Напомним, в декабре 2020 года Shopping Index в Екатеринбурге снизился на 25,9% к аналогичному периоду 2019 года. При этом Shopping Index за декабрь 2020 года был в среднем выше ноября 2020-го на 5,5%.

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Михаил Мананников