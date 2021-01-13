В декабре Shopping Index в ТРЦ Екатеринбурга снизился на 25,9%

Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) в торговых центрах Екатеринбурга по итогам декабря 2020 года снизился на 25,9% к аналогичному периоду 2019 года, следует из данных Watcom Group. При этом Shopping Index за декабрь 2020 года был в среднем выше ноября 2020-го на 5,5%.

«В Екатеринбурге всегда ситуация стабильная, ненамного отличающаяся от ситуации в Москве. Несмотря на то, что восстановление посещаемости в целом была немного ниже прогнозируемой, даже несмотря на традиционные рождественские распродажи перед Новым годом, рынок восстанавливается неплохо. Ситуацию осложнила вторая волна пандемии»,— рассказал президент Watcom Роман Скороходов.

Как ТРЦ Екатеринбурга терпят убытки во время пандемии — в материале «Вторых ограничений не переживет никакая отрасль».