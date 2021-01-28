Легкоатлет Шубенков отрицает информацию о приеме допинга

Российский чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков отрицает сведения о положительном результате теста на допинг. Ранее СМИ сообщили, что в пробе спортсмена обнаружены следы фуросемида.

Фуросемид входит в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA). Препарат используется как мочегонное средство (обычно при экстренной сгонке веса), а также как маскировочный агент с целью скрыть применение допинговых средств.

«Вся информация про то, что я употреблял фуросемид и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным "источником"! Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… проехали...»,— написал господин Шубенков в Instagram.

При этом он подтвердил получение письма от независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU). «Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме»,— отметил чемпион.

Напомним, источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, утверждает, что в анализах господина Шубенкова, взятых специалистами Российского антидопингового агентства, действительно обнаружен фуросемид, но в «мизерной» концентрации.

Подробности — в материале “Ъ” «Российской легкой атлетике подливают допинга».