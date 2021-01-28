За 2020 год бюджет Свердловской области получил от самозанятых около 52 млн рублей

На 1 января 2021 года самозанятые заплатили в бюджет Свердловской области по специальному налоговому режиму около 52 млн руб., сообщила на пресс-конференции начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Свердловской области Юлия Смирнягина.

По ее словам, всего самозанятые Свердловской области заплатили около 86 млн руб. налогов. «Оставшаяся часть — 34 млн руб. — перечислены в бюджеты тех регионов, которые самозанятые указали как место осуществления деятельности»,— добавила госпожа Смирнягина.

За 2020 год в регионе в качестве самозанятых зарегистрировались более 50,8 тысяч свердловчан. Из них около 41% впервые вышли из теневого сектора.

Напомним, пилотный проект по налогообложению самозанятых с доходами до 2,4 млн руб. действует в Свердловской области с начала 2020 года. К новой категории относятся те, кто работает на себя и не имеет наемных работников. Для них были введены специальные налоговые ставки: для тех, кто работает с физлицами, налог составляет 4% вместо 13%, за работу с юридическими лицами взимается 6% дохода.

Михаил Мананников