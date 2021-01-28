В Свердловской области зарегистрировано более 50 тысяч самозанятых

С начала 2020 года в Свердловской области в качестве самозанятых зарегистрировались более 50,8 тыс. человек, сообщила на пресс-конференции начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Свердловской области Юлия Смирнягина.

По ее словам, около 41% из зарегистрировавшихся впервые вышли из теневого сектора. «Самый значительный прирост самозанятых произошел в апреле-июне 2020 года, на что, по нашему мнению, повлияли меры, предусмотренные правительством и направленные на поддержку самозанятых в условиях распространения коронавирусной инфекции»,— отметила она.

Весной 2020 года власти Свердловской области ввели единовременную выплату 5 тыс. руб. для поддержки самозанятых во время пандемии коронавируса. Заявки на получение выплаты принимались с 1 мая до 1 октября. По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерия Пиличева, за этой выплатой обратилась только половина самозанятых региона.

Напомним, специальный налоговый режим для самозанятых с доходами до 2,4 млн руб. начал действовать в регионе в 2020 году. К ним относятся люди, работающие на себя и не нанимающие работников. Для самозанятых были введены специальные налоговые ставки: для тех, кто работает с физлицами, налог составляет 4% вместо 13%, за работу с юридическими лицами взимается 6% дохода.

Михаил Мананников