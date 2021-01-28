В России запретили продавать кальяны и табачные стики в интернете

С 28 января в интернете нельзя будет купить кальяны и другую никотинсодержащую продукцию, включая табачные стики и жидкости для электронных сигарет. Это связано с поправками в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, которые были приняты в июле.

«С этого момента табачные стики можно будет купить только в стационарных магазинах, как и сигареты. При этом по-прежнему будет возможно приобретать через интернет устройства для потребления никотинсодержащей продукции»,— сказал о поправках вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI, производитель IQOS) в России Сергей Слипченко.

Ранее ограничения распространялись только на табачную продукцию и табачные изделия. «Долгое время в отношении различных электронных сигарет, вейпов и прочей продукции в России существовала "вольница". Теперь употребление и распространение всей этой продукции будут ограниченны»,— говорила ранее главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

Подробнее о поправках — в материале “Ъ” «Вейпы отпарились».