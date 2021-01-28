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В Пензенской области построят мусороперерабатывающий завод

В Бессоновском районе Пензенской области в декабре 2021 года начнется строительство мусороперерабатывающего завода и полигона отходов производства и потребления. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Объект планируется сдать в 2023 году. Стоимость инвестпроекта — 1,35 млрд руб. Под строительство уже выделили земельный участок и документально оформили, разработали проект организации сети электроснабжения. Также проходит экспертизу проектно-сметная документация на строительство двухполосной дороги до объекта.

Мария Шахрай


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