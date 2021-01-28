Суд привлек Чикагскую товарную биржу к иску инвесторов к Мосбирже

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство инвесторов о привлечении Чикагской товарной биржи (CME) в качестве соответчика по иску к Мосбирже, сообщает «Интерфакс». Разбирательство началось из-за приостановки торгов в апреле 2020 года из-за отрицательных цен на нефть.

Привлечь Чикагскую товарную биржу в качестве соответчика истцы потребовали в ноябре. По мнению истцов, экспирация (завершение обращения срочных контрактов на бирже, наступает после исполнения обязательств по контракту) фьючерсов Мосбиржи зависит от данных CME Group, так как речь идет о зеркальном контракте.

«Зеркальная торговля предполагает единый расчет и единую возможность торговли. На Чикагской бирже была обеспечена возможность торговли по отрицательным ценам, а в системах Московской — нет. Полные всесторонние обстоятельства данного дела без участия биржи, на которой торгуется исходный контакт, мы не сможем уточнить»,— считают представители инвесторов.

Ответчики утверждают, что фьючерс Мосбиржи является отдельным, независимым контрактом. «Все, что делает в данном случае Чикагская биржа для нас — она размещает на своем сайте цену своего поставочного фьючерса в определенный день <…> Мы подставляем ее в свою формулу и рассчитываем. Больше Чикагская биржа для нашего фьючерсного контракта ничего не делает. Они рассчитали по отрицательной цене, и мы взяли эту цену»,— говорят они.

20 апреля на фоне падения мирового спроса на нефть цена на фьючерсы нефти WTI впервые в истории упала до отрицательных значений. Мосбиржа принудительно остановила операции в положительной зоне. Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX) по итогам продолжавшихся торгов определила цену исполнения контракта –$37,63. Мосбиржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности систем к работе с отрицательными значениями. Цену исполнения она взяла по обычному регламенту с NYMEX. Инвесторы подали на Мосбиржу в суд. Позднее Мосбиржа после технической доработки разрешила торговлю с отрицательными ценами.

Подробнее об иске — в материале “Ъ” «Цену фьючерса рассчитает суд».