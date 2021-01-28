28 января, четверг
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Курс доллара превысил 76 руб., евро — 92 руб.

Курсы доллара и евро растут после открытия торгов на Московской бирже. Американская валюта поднялась выше 76 руб. впервые с 1 декабря. Курс евро поднялся выше 92 руб. впервые с 5 января. На 10:30 мск иностранные валюты торгуются на уровне 76,30 и 92,21 руб. соответственно.

Индекс Мосбиржи теряет 0,85% и составляет 3315,23 пункта. Еще большее падение демонстрирует индекс РТС — на 1,72%, до 1369 пунктов.

Мартовские фьючерсы нефти марки Brent на бирже ICE торгуются на уровне $55,39 (–0,75%) за баррель. Нефть бренда WTI с поставкой в марте теряет 0,75%, до $52,4 за баррель.

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