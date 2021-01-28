Трамп может письменно выступить на слушаниях по импичменту

Бывший президент США Дональд Трамп может направить письменные показания в свою защиту на слушания об импичменте, сообщает NBC News со ссылкой на источники. Лично появляться господин Трамп не планирует.

Два источника рассказали, что господин Трамп начал расширять свою юридическую команду менее чем за две недели до начала разбирательства. В частности, к ней присоединился адвокат из Северной Каролины Джошуа Ховард, который годами работал в Министерстве юстиции, а также трудился над расследованием дела 42-го президента США Билла Клинтона. Ожидается, что ведущий адвокат господина Трампа по импичменту Бутч Бауэрс добавит в команду как минимум еще одного члена, возможно, эксперта по конституционным вопросам, пишет NBC.

6 января в Вашингтоне протестующие захватили здание Капитолия. Демонстранты отказались признавать итоги выборов, по которым победил демократ Джо Байден. Сейчас из-за беспорядков Конгресс США рассматривает вопрос об импичменте Дональда Трампа по обвинению в умышленном провоцировании восстания. Начало слушаний ожидается 8 февраля.

О старте процесса импичмента — в материале “Ъ” «Демократы полны отрешимости».