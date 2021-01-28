28 января, четверг
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерские проекты | все

На Кубани задержанных с наркотиками полицейских отстранили от службы

В Армавире Краснодарского края задержаны двое сотрудников местного отдела МВД по подозрению в употреблении наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. 

По предварительным данным,  в ходе осмотра автомобиля ВАЗ, на котором подозреваемые передвигались по городу после службы, под передним пассажирским сиденьем был обнаружен пакет с белым веществом.  Оперативники подразделения ОКОН МВД РФ по г. Армавиру изъяли вещество и направили на экспертизу.

В настоящий момент полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей. Если вина будет доказана, их уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлекут к ответственности, предусмотренной законом. Кроме того, в отношении их руководителей будут приняты меры строгой дисциплинарной ответственности.  

Наталья Решетняк


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Пресс-релиз | все

Профиль пользователя