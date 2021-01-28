На Кубани задержанных с наркотиками полицейских отстранили от службы

В Армавире Краснодарского края задержаны двое сотрудников местного отдела МВД по подозрению в употреблении наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в ходе осмотра автомобиля ВАЗ, на котором подозреваемые передвигались по городу после службы, под передним пассажирским сиденьем был обнаружен пакет с белым веществом. Оперативники подразделения ОКОН МВД РФ по г. Армавиру изъяли вещество и направили на экспертизу.

В настоящий момент полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей. Если вина будет доказана, их уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлекут к ответственности, предусмотренной законом. Кроме того, в отношении их руководителей будут приняты меры строгой дисциплинарной ответственности.

Наталья Решетняк