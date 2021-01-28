МЧС тушит пожар на Пермском пороховом заводе

Сотрудники МЧС пытаются ликвидировать пожар на территории Пермского порохового завода. Об этом сообщается на сайте ведомства. Пожар возник около восьми часов утра. На место выехали 16 автомашин МЧС, пожар тушат более 60 сотрудников противопожарной службы МЧС и работники пожарной части предприятия. Площадь пожара составила 50 кв. м.

«Хлопок произошел в балиститной группе цехов. Грузчики работали с технологическими отходами. Сами по себе отходы вспыхнуть не могли, на них могло быть отказано внешнее воздействие, пока неизвестно какое», — утверждает источник «Эхо Перми».

Как сообщили в краевом минздраве, на место происшествия оперативно прибыли несколько машин скорой помощи. По предварительным данным, при пожаре пострадали три человека, они госпитализированы в ожоговый центр.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия. Смесевое твердое топливо является ключевым компонентом для производства ряда изделий.