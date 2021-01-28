ХК «Автомобилист» дома сыграет с «Ак Барсом»

Сегодня, 28 января, хоккейный клуб «Автомобилист» проведет третий матч с казанским «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.00 в КРК «Уралец».

По итогам прошлой встречи, которая состоялась 6 декабря, екатеринбургский клуб проиграл со счетом 2:0. В прошлом сезоне «Автомобилист» и «Ак Барс» провели четыре встречи. Лишь в одном матче победу одержала уральская команда.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с магнитогорским «Металлургом». Матч завершился поражением уральцев со счетом 3:5. Из прошедших пятидесяти игр текущего сезона «Автомобилист» одержал победу в двадцати шести. Уральский клуб занимает шестое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.