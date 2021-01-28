Адвокат Пригожина считает заявление Шнурова в полицию ложным доносом

Сергей Жорин, адвокат продюсера Иосифа Пригожина, заявил, что заявление в полицию генерального продюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова можно трактовать как заведомо ложный донос. Господин Шнуров написал заявление в полицию вчера, 27 января. В заявлении утверждается, что продюсер угрожает музыканту.

«Что касается самого заявления: чтобы его подать, потерпевший должен реально осознавать, что существует опасность, что его жизни и здоровью что-то угрожает, а он действительно боится, опасается. Если этого нет, то данное заявление может быть расценено как заведомо ложный донос, а это уголовно наказуемое преступление. Если нас действительно вызовут после данного заявления для дачи пояснений, но полиция не установит, что имели место реальные угрозы, то мы будем настаивать на возбуждении уголовного дела по факту ложного доноса»,— сказал господин Шнуров (цитата по «РИА Новости»).

Поводом для конфликта между продюсером и музыкантом стали слова Иосифа Пригожина о том, что из-за отмены выступлений артисты, особенно молодые, находятся в бедственном положении. Сергей Шнуров в ответ опубликовал стихи, в которых назвал продюсера цирковым заступником, а также раскритиковал его вместе с супругой певицей Валерией за дорогостоящий отпуск за границей. Продюсер написал Сергею Шнурову несколько сообщений, в которых использовал оскорбления и нецензурную лексику.

Также в декабре 2020 года Иосиф Пригожин в интервью StarHit заявил, что в конфликте с Сергеем Шнуровым готов дойти до рукоприкладства. Господин Пригожин, в частности, заявил: «Когда кто-то задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке».