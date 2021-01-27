Шнуров пожаловался в полицию на продюсера Пригожина

Генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров написал заявление в полицию, в котором утверждается, что ему угрожает продюсер Иосиф Пригожин, сообщил адвокат музыканта Алексей Добрынин.

Поводом для конфликта между продюсером и музыкантом стали слова Иосифа Пригожина о том, что из-за отмены выступлений артисты, особенно молодые, находятся в бедственном положении. Сергей Шнуров в ответ опубликовал стихи, в которых назвал продюсера цирковым заступником, а также раскритиковал его вместе с супругой, певицей Валерией за дорогостоящий отпуск за границей. Продюсер написал Сергею Шнурову несколько сообщений, в которых использовал оскорбления и нецензурную лексику.

Также в декабре 2020 года Иосиф Пригожин в интервью StarHit заявил, что в конфликте с Сергеем Шнуровым готов дойти до рукоприкладства. Господин Пригожин, в частности, заявил: «Когда кто-то задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке».

«В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ (угроза причинения тяжкого вреда здоровью)»,— заявил адвокат агентству «РИА Новости». Он заявил, что ждет начала доследственной проверки, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело, если в действиях Иосифа Пригожина будет найден состав преступления.