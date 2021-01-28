Apple получила рекордную квартальную выручку — больше $100 млрд

Выручка корпорации Apple в первом квартале 2021 финансового года (до 26 декабря 2020 года) впервые превысила $100 млрд. Она увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом и достигла $111,4 млрд. Чистая прибыль увеличилась с $22,2 млрд до $28,8 млрд.

«Наши показатели в декабрьском квартале были обеспечены двузначными показателями роста в каждой категории продуктов, что привело к рекордному росту выручки в каждом географическом сегменте и к самым высоким показателям базы активных подключенных устройств»,— сообщил финансовый директор Лука Маэстри, его слова приводит пресс-служба.

Число активных устройств Apple достигло 1,65 млрд, сообщил глава компании Тим Кук Reuters. По его словам, годом ранее число устройств составляло 1,5 млрд. Господин Кук сообщил, что компании удалось увеличить рост продаж iPhone в Китае.

Apple по итогам 2020 года оказался на первом месте в рейтинге самых дорогих брендов мира Brand Finance Global 500. Он стал лидером впервые с 2016 года. Эксперты оценили бренд в $263,4 млрд. Авторы рейтинга отмечают, что благодаря удачной диверсификации бизнеса Apple удалось обойти прошлогодних лидеров рейтинга, Amazon и Google.