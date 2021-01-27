Олега Навального и Любовь Соболь задержали на 48 часов

Брата оппозиционера Алексея Навального Олега и юриста ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Любовь Соболь задержали на 48 часов, сообщил директор ФБК Иван Жданов и адвокат госпожи Соболь Владимир Воронин. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

«Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91-й статье на 48 часов. Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу»,— написал господин Жданов в Twitter.

«Ночной допрос Любови плавно перетекает в задержание и отправление в ИВС на Петровку, 38. По ч.1 ст. 236 — это полный бред и беспредел. Люба уже подозреваемая в этом мертворожденном уголовном деле»,— написал господин Воронин в Twitter.

27 января в Москве прошли более десятка обысков в квартирах оппозиционеров. Силовики пришли домой к Алексею Навальному, который находится под арестом, его жене Юлии, в студию «Навальный Live» и ФБК. По словам господина Жданова следственные действия проходят в рамках дела по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Подробнее — в материале “Ъ” «Оппозиции устроили "день обысков"».