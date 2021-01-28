«Партнеры хомячков просчитались»

Иностранное финансирование столичных некоммерческих организаций (НКО), в том числе и тех, которые не занимаются политической деятельностью, в 2020 году достигло 74,2 млрд руб. Это сопоставимо с финансированием всех НКО в России из всех источников, в том числе внебюджетных, сообщил депутатам Мосгордумы начальник главного управления Минюста по Москве Кирилл Балашов. Темой иностранных агентов депутаты МГД интересовались вчера особенно активно: сразу несколько представителей «Единой России» объяснили зарубежным влиянием несанкционированные акции протеста 23 января, а представители «Яблока», напротив, спрашивали господина Балашова, не слишком ли строг Минюст к НКО-иноагентам. Всего их в России 75, и треть зарегистрирована в Москве.
Первое заседание весенней сессии Мосгордумы глава комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов (ЕР) фактически открыл речью о несогласованных митингах в поддержку Алексея Навального. Господин Щитов, который сам является героем одного из расследований ФБК (включен Минюстом в реестр иноагентов), зачитал обращение от имени своих коллег по фракции и членов депутатского объединения «Моя Москва», из которого следовало, что задача несогласованных акций — «раскачать протестные настроения и спровоцировать силовой ответ», а также отработка «грязных политических технологий». Депутаты поблагодарили москвичей, которые не вышли на субботнюю акцию, родителей, которые призвали своих детей воздержаться от участия в ней, а также городские службы за бесперебойную работу 23 января и полицейских «за терпение и профессионализм». «Спасибо, мужики»,— добавил от себя лично господин Щитов.
Спикер городского парламента, также герой одного из расследований ФБК Алексей Шапошников (ЕР) опубликовал свое обращение на канале Мосгордумы в YouTube. Господин Шапошников сетует, что «отдельные представители парламентских партий», несмотря на мнение их лидеров, принимают участие в акциях протеста, «распространяют фейковые информационные материалы и антигосударственные призывы». Напомним, на несанкционированной акции в поддержку господина Навального в Москве были депутаты МГД Екатерина Енгалычева и Евгений Ступин (КПРФ), а также Михаил Тимонов (СР). Все трое избраны при поддержке «Умного голосования». Не прошедший в МГД по итогу выборов 2019 года секретарь столичного отделения ЕР Андрей Метельский, который, в свою очередь, также был героем расследования ФБК, но добился после этого в суде частичного опровержения публикации, заявил в своем Telegram-канале, что к организации протестов имеют отношение западные страны, а сами они — «очередная попытка раскачать лодку, развалить страну и выразить недоверие президенту». Попытка, по мнению господина Метельского, провалилась: «Общенародный консенсус сохранен. Ну а западные партнеры хомячков просчитались».
Теме нежелательного чуждого влияния была посвящена и большая часть выступления в МГД начальника главного управления Минюста по Москве Кирилла Балашова. Всего в Москве на 31 декабря 2020 года было зарегистрировано 30 505 НКО — одна седьмая от всех зарегистрированных в РФ (211 588). Из 75 российских НКО-иноагентов 25 зарегистрированы в Москве. Господин Балашов сразу напомнил депутатам, что основное отличие иноагентов — в дополнительной отчетности: раз в полгода они обязаны подавать сведения о составе руководящего органа и персонале, раз в квартал — финансовые документы о расходовании средств и имуществе, раз в год — аудиторское заключение. В ближайшее время может быть принят законопроект, по которому НКО-иноагентам придется предоставлять ежегодно еще и сведения о своих программах, мероприятиях и отчеты об их исполнении или неисполнении, а заодно могут расшириться поводы для внеплановых проверок. При этом Кирилл Балашов подчеркнул, что присвоение статуса иноагента не означает ликвидации, закрытия или ущемления прав организации: «Это лишь дополнительные меры государственного контроля за данными организациями. Они не очень-то отличаются в радикальную сторону от мер контроля за деятельностью НКО, получающих российское финансирование: порядок тот же, частота проверок немножечко больше, но не драматично».
Господин Балашов призвал не приписывать статусу иноагента враждебную коннотацию, после чего Евгений Бунимович («Яблоко») немедленно сравнил статус иноагента с желтой звездой. Разговор о враждебных коннотациях продолжил лидер фракции Максим Круглов, который спросил господина Балашова, не видит ли он предвзятости в признании иноагентами международного «Мемориала» и правозащитного центра «Мемориал». Кирилл Балашов в ответ сослался на Владимира Путина, который ранее заявлял, что понятие иноагентов придумано не в России, а Россия лишь отстаивает свои суверенные интересы. Чиновник признал, что в работе «Мемориала» «есть признаки конструктивной деятельности», но ведомство деятельность НКО по существу не оценивает, а смотрит «лишь на ее соответствие текущему законодательству». Дарья Беседина («Яблоко») поинтересовалась мнением господина Балашова о включении в реестр иноагентов организации «Насилию.нет» формально за публичное высказывание директора Анны Ривиной по поводу закона о домашнем насилии, и «Лиги избирателей», получившей перевод из Молдавии в размере 230 руб. Кирилл Балашов ответил, что даже малая сумма в данном случае нарушение закона. Что же касается «Насилию.нет», то высказывание госпожи Ривиной на политические темы было не единственным: «Признаки иноагента есть. Не согласны — идите в суд»,— пояснил чиновник.
Депутат от КПРФ Павел Тарасов поинтересовался, каким образом Минюст определяет физлиц-иноагентов (закон об их статусе был принят в декабре прошлого года) и не будет ли злоупотреблений в отношении добропорядочных граждан. Господин Балашов заверил, что никакого ущемления прав граждан со статусом иноагента не предполагается: речь идет, как и в случае с НКО-иноагентами, в основном о более детальной отчетности. Подзаконные акты, детализирующие применение нового закона, пока не приняты, но они будут в той же правовой логике.
Депутаты открыли TikTok
В Госдуму приглашен для беседы гендиректор российского представительства социальной сети TikTok Сергей Соколов, заявил глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев (ЕР). По его словам, члены комиссии «заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство РФ», а к TikTok у них «накопились вопросы». В российском TikTok от комментариев пока воздерживаются.
21 января Роскомнадзор предупредил, что намерен привлекать интернет-ресурсы к ответственности за вовлечение подростков в противоправную деятельность. По данным ведомства, в TikTok были выявлены призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января. После их проведения члены комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям обнаружили в TikTok 53 темы фейковых сообщений о митингах, в том числе ложные сообщения о поддержке митингов силовиками. Как сообщал “Ъ”, в результате глава комитета Александр Хинштейн (ЕР) предложил усилить ответственность за незаконно использование полицейской формы, если оно сопровождалось ложными заявлениями или действиями.
Председатель аналогичной комиссии в Совете федерации Андрей Климов заявил, что сенаторы намерены наблюдать за всеми попытками вмешательства в избирательный процесс в России в ходе подготовки к единому дню голосования и выборам в Госдуму в сентябре этого года. «Наши иностранные оппоненты тоже готовятся к российским выборам. Не сомневаемся, что скандальное возвращение в Россию так называемого берлинского пациента — лишь часть написанного за рубежом сценария. У комиссии нет сомнений в том, что за кулисами глобального информационно-политического перформанса последних дней, как и за спинами зачинщиков противоправных акций 23 января, стоят государственные структуры стран НАТО и их специальные службы»,— сказал он на пленарном заседании палаты в среду. Сенатор оценил как беспрецедентную роль «виртуальных сетей» и СМИ-иноагентов в событиях 17–23 января. 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию после лечения и реабилитации в Берлине и был задержан, 23 января состоялись несанкционированные акции его сторонников в 125 российских городах; команда господина Навального анонсировала следующую акцию протеста на предстоящее воскресенье.