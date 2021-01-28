«Партнеры хомячков просчитались»

Иностранное финансирование столичных некоммерческих организаций (НКО), в том числе и тех, которые не занимаются политической деятельностью, в 2020 году достигло 74,2 млрд руб. Это сопоставимо с финансированием всех НКО в России из всех источников, в том числе внебюджетных, сообщил депутатам Мосгордумы начальник главного управления Минюста по Москве Кирилл Балашов. Темой иностранных агентов депутаты МГД интересовались вчера особенно активно: сразу несколько представителей «Единой России» объяснили зарубежным влиянием несанкционированные акции протеста 23 января, а представители «Яблока», напротив, спрашивали господина Балашова, не слишком ли строг Минюст к НКО-иноагентам. Всего их в России 75, и треть зарегистрирована в Москве.

Первое заседание весенней сессии Мосгордумы глава комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов (ЕР) фактически открыл речью о несогласованных митингах в поддержку Алексея Навального. Господин Щитов, который сам является героем одного из расследований ФБК (включен Минюстом в реестр иноагентов), зачитал обращение от имени своих коллег по фракции и членов депутатского объединения «Моя Москва», из которого следовало, что задача несогласованных акций — «раскачать протестные настроения и спровоцировать силовой ответ», а также отработка «грязных политических технологий». Депутаты поблагодарили москвичей, которые не вышли на субботнюю акцию, родителей, которые призвали своих детей воздержаться от участия в ней, а также городские службы за бесперебойную работу 23 января и полицейских «за терпение и профессионализм». «Спасибо, мужики»,— добавил от себя лично господин Щитов.

Спикер городского парламента, также герой одного из расследований ФБК Алексей Шапошников (ЕР) опубликовал свое обращение на канале Мосгордумы в YouTube. Господин Шапошников сетует, что «отдельные представители парламентских партий», несмотря на мнение их лидеров, принимают участие в акциях протеста, «распространяют фейковые информационные материалы и антигосударственные призывы». Напомним, на несанкционированной акции в поддержку господина Навального в Москве были депутаты МГД Екатерина Енгалычева и Евгений Ступин (КПРФ), а также Михаил Тимонов (СР). Все трое избраны при поддержке «Умного голосования». Не прошедший в МГД по итогу выборов 2019 года секретарь столичного отделения ЕР Андрей Метельский, который, в свою очередь, также был героем расследования ФБК, но добился после этого в суде частичного опровержения публикации, заявил в своем Telegram-канале, что к организации протестов имеют отношение западные страны, а сами они — «очередная попытка раскачать лодку, развалить страну и выразить недоверие президенту». Попытка, по мнению господина Метельского, провалилась: «Общенародный консенсус сохранен. Ну а западные партнеры хомячков просчитались».

Теме нежелательного чуждого влияния была посвящена и большая часть выступления в МГД начальника главного управления Минюста по Москве Кирилла Балашова. Всего в Москве на 31 декабря 2020 года было зарегистрировано 30 505 НКО — одна седьмая от всех зарегистрированных в РФ (211 588). Из 75 российских НКО-иноагентов 25 зарегистрированы в Москве. Господин Балашов сразу напомнил депутатам, что основное отличие иноагентов — в дополнительной отчетности: раз в полгода они обязаны подавать сведения о составе руководящего органа и персонале, раз в квартал — финансовые документы о расходовании средств и имуществе, раз в год — аудиторское заключение. В ближайшее время может быть принят законопроект, по которому НКО-иноагентам придется предоставлять ежегодно еще и сведения о своих программах, мероприятиях и отчеты об их исполнении или неисполнении, а заодно могут расшириться поводы для внеплановых проверок. При этом Кирилл Балашов подчеркнул, что присвоение статуса иноагента не означает ликвидации, закрытия или ущемления прав организации: «Это лишь дополнительные меры государственного контроля за данными организациями. Они не очень-то отличаются в радикальную сторону от мер контроля за деятельностью НКО, получающих российское финансирование: порядок тот же, частота проверок немножечко больше, но не драматично».

Господин Балашов призвал не приписывать статусу иноагента враждебную коннотацию, после чего Евгений Бунимович («Яблоко») немедленно сравнил статус иноагента с желтой звездой. Разговор о враждебных коннотациях продолжил лидер фракции Максим Круглов, который спросил господина Балашова, не видит ли он предвзятости в признании иноагентами международного «Мемориала» и правозащитного центра «Мемориал». Кирилл Балашов в ответ сослался на Владимира Путина, который ранее заявлял, что понятие иноагентов придумано не в России, а Россия лишь отстаивает свои суверенные интересы. Чиновник признал, что в работе «Мемориала» «есть признаки конструктивной деятельности», но ведомство деятельность НКО по существу не оценивает, а смотрит «лишь на ее соответствие текущему законодательству». Дарья Беседина («Яблоко») поинтересовалась мнением господина Балашова о включении в реестр иноагентов организации «Насилию.нет» формально за публичное высказывание директора Анны Ривиной по поводу закона о домашнем насилии, и «Лиги избирателей», получившей перевод из Молдавии в размере 230 руб. Кирилл Балашов ответил, что даже малая сумма в данном случае нарушение закона. Что же касается «Насилию.нет», то высказывание госпожи Ривиной на политические темы было не единственным: «Признаки иноагента есть. Не согласны — идите в суд»,— пояснил чиновник.

Депутат от КПРФ Павел Тарасов поинтересовался, каким образом Минюст определяет физлиц-иноагентов (закон об их статусе был принят в декабре прошлого года) и не будет ли злоупотреблений в отношении добропорядочных граждан. Господин Балашов заверил, что никакого ущемления прав граждан со статусом иноагента не предполагается: речь идет, как и в случае с НКО-иноагентами, в основном о более детальной отчетности. Подзаконные акты, детализирующие применение нового закона, пока не приняты, но они будут в той же правовой логике.

Елена Рожкова