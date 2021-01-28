Дело ясное, что дело секретное

Пресненский суд Москвы не смог приступить к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего эксперта валютно-финансового департамента (ВФД) МИД РФ Натальи Агальцовой, обвиняемой в присвоении денежных средств на общую сумму более $1 млн, которые были связаны с оказанием консульских услуг в Иране. Начало процесса отложено в связи с тем, что потерпевшая сторона — МИД РФ — ходатайствовала о проведении слушаний в закрытом режиме «с целью недопущения разглашения сведений, составляющих государственную тайну». При этом просьбу защиты о возврате дела в прокуратуру в связи с допущенными следствием нарушениями суд отклонил.

Уголовное дело о пропаже из кассы МИДа крупной суммы наличности ОМВД «Арбат» возбудил в декабре 2019 года. Основанием стало заявление российского дипломатического ведомства. Его представители выявили недостачу после проведения инкассации денежных средств в комнате №514 МИДа, где работала Наталья Агальцова. Сначала расследование проводилось по ст. 158 УК РФ (кража), однако позже квалификация обвинения была изменена на ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Как установили следственные органы, на работу в центральный аппарат МИДа госпожа Агальцова устроилась по контракту в декабре 2006 года, а ведущим специалистом валютно-финансового департамента стала в июле 2017 года, получив при этом полный и беспрепятственный доступ к денежным средствам министерства. Она, в частности, занималась приемом, учетом, выдачей и хранением наличности.

По данным предварительного следствия, госпожа Агальцова похитила всю инкриминируемую ей сумму по частям 16 и 18 декабря 2019 года. При этом она заодно захватила и «бланки строгой отчетности». Из мидовской кассы ей удалось вынести сначала 19,8 млн руб., а затем $760,6 тыс. (47,6 млн руб. по тогдашнему курсу). Общий ущерб был оценен полицейскими почти в 67,5 млн руб. (более $1 млн).

Крупная недостача была обнаружена сотрудниками ВФД 19 декабря, когда женщины не было на работе. Уже на следующий день госпожа Агальцова была задержана на своей даче в Подмосковье, где проживала с неким Василием Маковозом. Он поначалу был тоже задержан, однако вскоре отпущен в связи с тем, что его причастность к преступлению не была установлена. Во время следствия обвиняемая сначала (до августа 2020 года) находилась под стражей, затем под домашним арестом, а сейчас — под подпиской о невыезде.

Нужно отметить, что пропавшие средства были связаны с оказанием консульских услуг в Иране. Сама госпожа Агальцова во время следствия утверждала, что в коробке с деньгами, прибывшими из этой страны, уже не хватало наличности. Наряду со стодолларовыми купюрами (предполагалось, что именно ими производились расчеты), отмечала подследственная, там находились и пачки с долларовыми банкнотами, которые кто-то предусмотрительно уложил в нижнюю часть коробки. Впрочем, свидетели версию женщины не подтвердили. Вину госпожа Агальцова не признает. Ее адвокат Курбан Саидалиев от комментариев по делу отказался.

Уголовное дело Натальи Агальцовой было направлено в Пресненский суд Москвы накануне Нового года. За прошедшее с тех пор время суд успел рассмотреть только одно ходатайство защиты — о возврате материалов дела в прокуратуру. Адвокатам было в этом отказано. Затем потерпевшая сторона, которой является МИД, потребовала закрыть процесс на основании того, что в ходе заседаний могут быть разглашены секретные сведения. Это ходатайство суд решил рассмотреть 3 февраля. Тем временем дипломатическое ведомство подало в рамках дела иск к обвиняемой на всю сумму предполагаемого ущерба.

«Похищенные денежные средства являются средствами федерального бюджета, выделяемыми министерству для финансирования и материально-технического обеспечения загранучреждений системы МИД России,— сообщили “Ъ” в департаменте информации и печати МИДа.— Министерство признано потерпевшей стороной в этом уголовном деле, гражданский иск заявлен и поддерживается прокуратурой в полном объеме. Взаимодействие МИДа со следствием осуществлялось в строгом соответствии с нормами действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации».

Юрий Сенаторов, Елена Черненко