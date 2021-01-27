В Москве отметили Международный день памяти жертв холокоста

Ряд памятных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв холокоста, открыли сегодня утром, 27 января, депутаты Госдумы во главе с ее председателем Вячеславом Володиным в Еврейском музее. Вместе с господином Володиным почтить память жертв холокоста приехали депутаты Андрей Исаев (ЕР), Ярослав Нилов (ЛДПР), Сергей Гаврилов (КПРФ) и Валерий Газзаев (СР). Депутаты возложили цветы к памятнику Героям Сопротивления в концлагерях и гетто (открыт на территории музея в 2019 году президентом Владимиром Путиным).

«Важно хранить память о тех, кто погиб в годы войны. Мы всегда будем помнить подвиг советских солдат, освободивших 76 лет назад узников Освенцима и других лагерей смерти, спасших народы Европы от фашизма»,— сказал спикер Госдумы. После этого в музее собрались: послы Болгарии, Ватикана, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Италии, Литвы, Франции, Японии, временные поверенные в делах Нидерландов и Польши, представители дипломатических миссий Австралии, Канады, Латвии, Чехии.

«Если мы утратим человеческое свойство памяти, это может привести к разрушению мира — как в образном, так и буквальном значении,— заявил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.— Рост антисемитизма во многих странах сегодня напрямую связан с незнанием элементарных уроков истории. Возникает вопрос: неужели так коротка память людей, если еще при живых свидетелях тех событий они способны забыть о минимум шести миллионах зверски уничтоженных жизней, среди которых было полтора миллиона детей?! Возможно, человечество больше не желает хранить эту память?»

По словам господина Бороды, эта дата учреждена «именно для того, чтобы ежегодно запускать жизненно важный механизм памяти, который ни на один день не должен останавливаться»: «Если в обществе просыпаются экстремистские и шовинистские настроения, то купировать эти настроения должна именно память о том, что люди способны и на худшее из зол. Если у одной общности просыпается ненависть к другой, именно память должна указать: человек способен на величайшее добро — спасать незнакомых, чужих для него людей, рискуя собственной жизнью и жизнью своих близких. А это значит, что мы все роднее и ближе друг другу, чем это может показаться».

В заключение церемонии главный раввин России Берл Лазар, президент ВТБ Андрей Костин и иностранные дипломаты зажгли шесть мемориальных свечей в память о более чем 6 млн погибших во время холокоста евреев.

Накануне президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор призвал Европейский союз в первоочередном порядке обеспечить вакцинацию от COVID-19 для выживших в холокосте: «Во время этой пандемии мы все чувствуем растерянность, и особенно выжившие в холокосте. На протяжении всей жизни они демонстрировали колоссальную силу духа, но в условиях нынешнего кризиса многие, к сожалению, умерли в одиночестве и мучениях или сейчас борются за свою жизнь, а многие другие страдают от строгой изоляции. Наш долг перед выжившими в холокосте — сделать так, чтобы они могли прожить свои последние годы достойно, без страха и в окружении своих близких». Господин Кантор также упомянул, что во время пандемии ненависть, экстремизм и теории заговора распространились по всему миру: «Отдавая дань памяти жертвам величайшей в истории трагедии, мы не вправе забывать о ее основополагающем уроке, который гласит, что в кризисные времена экстремизм может расти стремительными темпами,— отметил Вячеслав Кантор.— Пандемия создала такие социальные условия, в которых процветают антисемитизм и экстремизм. Человеческое сознание, как и человеческое тело, уязвимо для мутирующих вирусов. То же самое можно сказать о наших демократиях и наших общих ценностях, основанных на правах и свободах человека».

Вечером в московском музыкальном театре «Геликон-опера» прошел благотворительный мемориальный вечер «Хранитель памяти», организованный Российским еврейским конгрессом (РЕК). На вечере прошла церемония вручения особого знака РЕК «Хранитель памяти». В нынешнем году лауреатами премии стали руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава фонда «Эвен Эзер» Борис Васюков, также драматург и публицист Александр Гельман.

Павел Коробов