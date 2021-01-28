Явка с ковидной

Подсудимый по уголовному делу о хищении имущества ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» — бывший управляющий предприятия Евгений Лысов может быть доставлен в суд принудительным приводом. Гособвинение и суд считают, что он уклоняется от явки для участия в процессе, который ранее неоднократно переносился из-за коронавирусных ограничений. Согласно позиции подсудимого, он вынужден соблюдать режим самоизоляции, который введен на территории региона для лиц старше 65 и лиц с хроническими заболеваниями. При этом Верховный суд говорит о том, что в таких случаях заседания должны приостанавливаться или откладываться.



Дзержинский районный суд вынес два решения о принудительном приводе подсудимого по уголовному делу о хищениях средств ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Евгения Лысова. Как рассказали „Ъ-Прикамье“ источники, знакомые с ходом процесса, до этого суд многократно откладывал рассмотрение уголовного дела по существу из-за ситуации с коронавирусом, поскольку возраст господина Лысова превышает 65 лет и он находился на самоизоляции. Но в конце декабря гособвинение сочло, что подсудимый может и должен участвовать в процессе. С его доводами согласился и суд. «Сейчас режим самоизоляции для лиц старше 65 лет связан с ограничением посещения публичных мест, а также мест массового скопления людей. Суд таким местом не является. Кроме того, в здании соблюдаются противоэпидемические меры»,— пояснил собеседник „Ъ-Прикамье“, знакомый с позицией государственного обвинения. По его словам, эти доводы подтверждаются документами и разъяснением Роспотребнадзора, которые были представлены в судебное заседание.

Напомним, уголовное дело о хищениях имущества ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» рассматривается в районном суде с декабря 2018 года. Подсудимыми по нему проходят четыре человека: бывший конкурсный управляющий Евгений Лысов, бывший исполнительный директор ФГУП Денис Бронников, экс-председатель совета директоров Артур Васильев, а также бизнесмен Владислав Шинкевич. В зависимости от роли каждого, указанные лица обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере организованной группой), ч. 3 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере организованной группой), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 195 УК РФ (сокрытие имущества при признаках банкротства). Непосредственно Евгению Лысову инкриминируется два преступления, связанных с отмыванием средств в особо крупном размере в составе группы лиц, а также присвоение в особо крупном размере в составе группы. Никто из подсудимых по делу своей вины не признает.

Напомним, указ губернатора Пермского края о самоизоляции действует со 2 апреля текущего года. Еще до этого, с 19 марта, на особый режим работы перешли суды. Изначально они рассматривали только категории дел безотлагательного характера, но позже противоэпидемические меры стали смягчаться. Сейчас судами рассматриваются все категории дел, но их участники должны соблюдать меры безопасности.

Решение суда о принудительном приводе Евгений Лысов и его защитник пытались обжаловать в кассационной инстанции. 19 января Пермский краевой суд в ее удовлетворении отказал. По данным собеседников „Ъ-Прикамье“, после этого господин Лысов, который является работающим пенсионером, получил листок нетрудоспособности и не явился в суд уже на основании этого документа. В итоге 26 января суд вновь вынес решение о его принудительном приводе на заседание, которое должно состояться 8 февраля.

Источник, знакомый с позицией Евгения Лысова, говорит, что тот с позицией гособвинения и суда категорически не согласен. По его словам, господин Лысов находится на самоизоляции сразу по двум основаниям: возраст старше 65 лет, а также наличие хронических заболеваний, упомянутых в указе губернатора. Собеседник „Ъ-Прикамье“ пояснил, что до конца декабря судебные заседания более десяти раз откладывались из-за коронавирусных ограничений, препятствующих явке Евгения Лысова, и никаких вопросов по этому поводу не возникало. «Обзор практики Верховного суда говорит о том, что в таких случаях судебное заседание должно откладываться или приостанавливаться. Сейчас Лысову фактически ставится в вину, что он дожил до своих 67 лет»,— считает источник.

Дмитрий Астахов