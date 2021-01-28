Закрытие — дело индивидуальное В 2020 году новых ИП в Прикамье появилось на треть меньше

За минувший год в Пермском крае на треть сократились темпы регистрации ИП. Одновременно прекратили деятельность 18,47 тыс. предпринимателей Прикамья — это на 18% больше, чем в 2019 году. По словам экспертов, отрицательные экономические показатели являются последствиями «коронакризиса». Кроме того, сокращение числа компаний и ИП могло произойти из-за отмены ЕНВД в регионе, так как некоторые не успели перестроить систему отчетности и были вынуждены закрыться. Большая часть из них перешли в самозанятые. Их число, по данным минэка, составило 23 тыс. человек.



Как сообщили „Ъ-Прикамье“ в краевом УФНС, в регионе за минувший год было зарегистрировано 3,18 тыс. юридических лиц, что почти на 25% меньше результата 2019 года (4,23 тыс.).

Еще более значительно сократилось число зарегистрированных новых индивидуальных предпринимателей — 9,73 тыс. человек, тогда как в 2019 году было зарегистрировано почти 15 тыс. новых ИП. Сокращение составило 34,8%. По данным ФНС, за год прекратили деятельность 18,47 тыс. предпринимателей — это на 18,1% больше, чем в 2019 году (15,12 тыс.). Закрылось 7,76 тыс. организаций, что на 35,2% меньше, чем в 2019 году (11,98 тыс.). Таким образом, на начало года в Пермском крае насчитывалось 56,86 тыс. действующих юридических лиц и 64,06 тыс. индивидуальных предпринимателей.

В краевом минэкономразвития сообщают, что на 1 января 2021 года, по данным УФНС Пермского края, в регионе было зарегистрировано более 23 тыс. самозанятых, в том числе физические лица, ранее имевшие статус ИП. По данным центра «Мой бизнес», по итогам 2020 года, в Пермском крае было зарегистрировано 19 тыс. самозанятых.

Отметим, что, по сведениям краевого министерства финансов, за 2020 год в региональный бюджет из всех источников поступило 155 млрд руб.— это 90,9% от годового плана по доходам и на 1,3% больше, чем в 2019 году. Годовые поступления от бизнеса в бюджет снизились. Так, за счет основного налогового источника доходов бюджета Пермского края — налога на прибыль организаций — в бюджет в 2020 году поступило 35,8 млрд руб. (план — 59,6 млрд руб.), это на 40,7% меньше уровня 2019 года.

В краевом минэке увеличение темпов закрытия бизнеса и сокращение числа новых компаний связывают с пандемией. В министерстве добавляют, что снижение количества регистраций новых ИП и организаций является общероссийской тенденцией.

Напомним, что из-за режима самоизоляции, введенного в Прикамье в апреле 2020 года, многие компании приостановили деятельность либо перешли на ограниченный режим работы. Постепенно ограничения ослабляли, однако больше всего из-за локдауна пострадали сферы обслуживания: заведения общепита, салоны красоты, парикмахерские, предприятия сферы торговли, образования, туризма и прочие. Федеральные и региональные власти предоставляли пострадавшим отраслям меры господдержки — отсрочку налоговых платежей, послабления и льготы по уплате налогов и прочее.

Эксперты „Ъ-Прикамье“ согласны с тем, что часть бизнеса закрылась из-за пандемии. Президент Пермской ТПП Олег Жданов отмечает, что для части бизнеса ограничения так и не сняли, а некоторые компании до сих пор не могут вести деятельность (сфера массовых мероприятий, организации концертов и другие).

В то же время глава пермского отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов уточняет, что с начала 2020 года в регионе отменили систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД). «Некоторые ИП так и не перешли на упрощенную и другие системы налогообложения, не перестроили систему сдачи отчетности и вынуждены были закрыться. С отменой ЕНВД предприниматели вынуждены были консолидировать бизнес, закрывать побочные ИП, что тоже привело к сокращению общего числа компаний и ИП»,— поясняет господин Теплов.

Напомним, в 2019 году, когда региональные власти решили досрочно отменить ЕНВД, пермские предприниматели призывали не спешить с утверждением этой инициативы. Многие владельцы бизнеса не исключали возможности перерегистрации в регионах с более комфортными условиями. Отмечалось, что отмена ЕНВД может привести к финансовым потерям компаний, применяющих эту систему, и сокращению числа предприятий малого бизнеса.

По данным краевого минфина, поступления от предпринимателей и организаций, применяющих упрощенную систему налого­обложения (УСН), составили 7,6 млрд руб.— 90,2% от планового показателя. Снижение в минфине объяснили предоставлением пониженных ставок бизнесу, находящемуся на УСН, во время пандемии коронавируса.

Эксперты обращают внимание, что бизнес отказывается от регистрации в качестве ИП из-за обязанности по уплате фиксированных страховых взносов, тогда как самозанятым предлагается более простой налоговый режим. «Число лиц, применяющих НПД (налог на профессиональный доход.— „Ъ-Прикамье»“), регулярно растет, и многие переходят в самозанятые, снимаясь с регистрации в качестве ИП»,— говорит заместитель гендиректора «Инвест-аудит» Александр Трапезников.

Снижение объемов закрытия юридических лиц в регионе собеседники объясняют «зачисткой» ФНС «фирм-однодневок», когда из реестра исключали недействующие компании.

Краевое минэкономразвития положительную динамику по закрытию организаций объясняет тем, что федеральные и региональные органы власти приняли некоторые меры для сохранения малого и среднего бизнеса Прикамья. «Так, например, было приостановлено проведение выездных налоговых проверок. В этой связи прекращение деятельности организаций по решению налогового органа сократилось на 49% по сравнению с 2019 годом»,— заметили в министерстве.

«По прогнозам Всемирного банка, рост ВВП России в 2021 году составит 2,6% (по данным МВФ, этот показатель в 2021 году составит 3%.— „Ъ-Прикамье“). С такими цифрами можно ожидать набора экономикой темпов, в особенности во второй половине года. Эту тенденцию ощутят и промышленное производство, и малый и средний бизнес. Поэтому в это время можно ожидать роста числа новых компаний и ИП»,— сообщает Дмитрий Теплов.

Евгения Ахмедова