ЕМС сделал ставку на плазму

Москвичам предложили за €2 тыс. сохранить свои антитела к коронавирусу на случай повторного заражения. Услугу по заморозке плазмы крови для тех, кто переболел COVID-19, запустила сеть клиник «Европейский медицинский центр» (ЕМС). Воспользоваться ею могут совершеннолетние клиенты не раньше, чем через пять недель после первого выздоровления. Хранить биоматериалы будут три года. В течение этого срока пациенты, которые инфицируются вторично, вправе запросить свою плазму для облегчения течения болезни. Важное условие для сохранения плазмы — титр антител должен находиться не ниже определенного уровня.

Обойдется такая подстраховка от 135 до 180 тыс. руб., рассказал “Ъ FM” руководитель операционного центра EMC Михаил Куцый: «Будет назначен консультативный прием врача-трансфузиолога и проведен подробный осмотр на предмет возможных противопоказаний. Вы сдаете определенный блок анализов для полноценного медицинского обследования, и если противопоказаний нет, то с участием специалистов Городского центра крови им. Гаврилова производится заготовка донорской плазмы — забирается 600 мл, при этом эритроциты, красные клетки крови в организм возвращаются в полном объеме.

Плазма помещается в стерильный контейнер со специальным консервантом, после чего в технологических условиях замораживается и хранится в банке крови до трех лет. Эту плазму нельзя передать родственникам, друзьям, знакомым, даже если у них полностью совпадают группы крови. Ориентировочная цена заготовки такой донорской плазмы будет составлять порядка €1,5-2 тыс. Кому-то может показаться, что это недешево, но если учесть, сколько стоит сегодня лечение от коронавирусной инфекции и тяжелых форм современными крайне дорогостоящими препаратами и во сколько затем обходится лечение тяжелых осложнений, поверьте, это очень разумная цена, которая обусловлена объективной сложностью технологического процесса».

В Москве переливание чужой плазмы с антителами официально утвердили как один из методов лечения коронавируса. Доноров активно призывают сдавать кровь за вознаграждение. Но этот метод пока не доказал свою эффективность в борьбе с осложнениями от инфекции, напоминает врач-иммунолог Владимир Болибок. Еще меньше уверенности в том, что для лечения заболевания поможет собственная замороженная плазма. «Сейчас нет научно обоснованного ответа, сколько времени сохраняются антитела в крови человека. Есть люди с достаточно высокими титрами антител после болезни и после прививки.

Однако были пациенты, которые переболели, при этом у них очень низкие титры, и,

соответственно, нет смысла забирать у них плазму. Титр будет периодически контактировать с вирусом, и иммунная система будет защищать человека от повторного заболевания. Она будет понимать, что вирусы находятся во внешней среде, и нужно поддерживать защиту организма. Что касается облегчения повторного заболевания, пока таких медицинских данных у нас нет. Если говорить о вливании донорской плазмы, то этот метод тоже оказался не очень эффективным. Когда дело доходит до вливания, а у человека уже достаточно развернутый воспалительный процесс, плазма уничтожит вирус. Но COVID-19 уже вызвал воспаление, и дальше уже появляется проблема, как это вылечить»,— говорит Болибок.

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Весной в первую волну пандемии в условиях дефицита стационаров частным клиникам разрешили платно госпитализировать больных с коронавирусом. Стоимость этих услуг в Москве варьировалась от 350 тыс. до 3 млн руб. Сейчас лечиться от COVID-19 в столице можно только в государственных учреждениях. Более того, при наличии симптомов в частных лабораториях нельзя даже сдать тест на коронавирус.

Григорий Колганов