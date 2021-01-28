Закарпатским венграм отказали в сепаратизме

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в среду посетил Украину, чтобы, по его словам, «остановить ухудшение» отношений Киева и Будапешта. С октября прошлого года их потрясают все новые скандалы. Заверив, что о венгерском сепаратизме на Украине речи не идет, господин Сийярто и его коллега Дмитрий Кулеба выразили желание открыть «новую страницу в двусторонних отношениях». Впрочем, надежд на это не так уж много. Накануне встречи украинский дипломат дал понять, что Будапешт не может «диктовать условия» Киеву. А венгерское посольство на Украине получило анонимное письмо с угрозой: если Петер Сийярто посмеет приехать в страну, прольется «мадьярская кровь».

Визит Петера Сийярто в Киев прошел в напряженной атмосфере. С тем, что отношения двух стран переживают кризис, были согласны оба министра. На пресс-конференции по итогам переговоров Дмитрий Кулеба отметил: они с господином Сийярто поговорили «как партнеры, которые хотят решать проблемы».

«Мы согласились, что к украино-венгерским отношениям нужно подходить с горячим сердцем, но с холодной головой»,— сказал украинский министр.

В свою очередь, его венгерский коллега выразил надежду на то, что эта встреча поможет «остановить ухудшение» двусторонних отношений.

Отношения между Киевом и Будапештом, напомним, резко ухудшились в сентябре 2017 года с принятием на Украине закона «Об образовании», который жестко ограничил использование в стране языков национальных меньшинств. В Венгрии такой шаг Киева вызвал недоумение. Для Будапешта «языковой вопрос» крайне значим, учитывая размер венгерской общины (около 120 тыс. человек) в Закарпатской области Украины. В 2017 году на Украине работала 71 школа с преподаванием на венгерском языке, но по закону «Об образовании» с 2020 года преподавание в школах на языках меньшинств полностью прекратилось.

Напомним, что ранее Будапешт активнее многих восточноевропейских соседей поддерживал евроинтеграционные устремления Киева. Но с момента начала конфликта венгерская сторона постоянно блокирует заседания комиссии Украина—НАТО, предупреждая, что это будет продолжаться до тех пор, пока не будет снят вопрос венгерских меньшинств.

С приходом к власти на Украине команды Владимира Зеленского контакты между главами МИДов двух стран участились, появилась надежда на стабилизацию отношений. Однако новые конфликты не заставили себя ждать. Так, 25 октября прошлого года, в день украинских местных выборов, Петер Сийярто призвал закарпатских венгров поддержать Партию венгров Украины. Это случилось через несколько дней после того, как украинский МИД предостерег венгерских чиновников от политической агитации. На Украине такой призыв господина Сийярто вызвал взрыв негодования. Например, депутат от фракции «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала слова венгерского министра «беспрецедентным актом пренебрежения к иностранному государству». А МИД Украины вручил послу Будапешта в Киеве Иштвану Ийдярто ноту протеста.

В начале ноября Дмитрий Кулеба сообщил о телефонном разговоре со своим венгерским коллегой.

По его словам, они «нормально поговорили» — о «жизни и футболе», а также «о последнем падении» в двусторонних отношениях.

«Петер поддержал мое предложение перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами»,— поделился господин Кулеба в Facebook.

Впрочем, страницу перевернуть так и не удалось. 25 ноября Украина отказала во въезде Иштвану Греже — венгерскому правительственному чиновнику, ответственному за развитие отношений с Закарпатьем. В Киеве заявили, что тот агитировал за венгерскую партию на местных выборах. В ответ в МИД Венгрии вызвали посла Украины в Будапеште Любовь Непоп. Отношения обострились еще больше в начале декабря, когда Служба безопасности Украины провела в Закарпатье обыски у лидеров местного благотворительного фонда и обнаружила печатные материалы, популяризирующие идею «Большой Венгрии», то есть объединения земель, входивших в Венгерское королевство (прежде всего — в период существования Австро-Венгрии). В Будапеште такие действия Киева расценили как преследование нацменьшинств. «Это, очевидно, скандал и неприемлемо в XXI веке,— заявил Петер Сийярто.— Особенно со стороны государства, которое говорит, что хочет стать ближе к НАТО».

На встрече в среду министры дали понять, что намерены решать все накопившиеся проблемы. Дмитрий Кулеба, в частности, анонсировал заседание украино-венгерской рабочей группы по вопросам образования и онлайн бизнес-форум с участием предпринимателей Украины и Венгрии. В свою очередь, Петер Сийярто подчеркнул, что обе стороны стремятся сделать Закарпатье «историей успеха».

Для этого они построят мост через Тису, откроют новый приграничный пункт и будут вести переговоры по вопросам языка и образования.

Кроме того, по словам дипломата, Венгрия выделит €50 млн на строительство дорог в Закарпатье.

При этом обе стороны активно заверяли, что вопрос венгерского сепаратизма на Украине в принципе не стоит. «Нет никаких причин считать, что украинские венгры склонны к сепаратизму, точно так же нет никаких причин считать, что Украина хочет нанести какой-либо вред украинским венграм в Закарпатье»,— сказал господин Кулеба. А Петер Сийярто отметил: «Верим, что когда мы поддерживаем венгров в Закарпатье, то таким образом помогаем отношениям между Украиной и Венгрией». И добавил, что поддерживает суверенитет Украины и ее евроинтеграционные устремления.

Впрочем, из сделанных господином Кулебой накануне переговоров заявлений было ясно, что мир между Киевом и Будапештом наступит нескоро. Говоря на телеканале «Украина» о предстоящем визите венгерского гостя, он предупредил: «Никто не должен думать, что можно приехать в Киев и диктовать здесь условия». А за несколько дней до этого Дмитрий Кулеба, комментируя венгерский вопрос, заверил: тот, кто «заходит за красную линию, сразу получит пинок от Украины».

Переговоры омрачил еще один неприятный инцидент, происшедший накануне: во вторник Дмитрий Кулеба сообщил, что сотрудники венгерского посольства в Киеве получили анонимное письмо с угрозами. «Мы патриоты Украины, говорим вам, что если ваш министр иностранных дел Петер Сийярто приедет в Украину, то мы начнем действовать. Мы устали смотреть, как Венгрия пытается захватить нашу территорию. Мы будем действовать. Если министр приедет в Украину, приготовьтесь к большому кровопролитию, потечет мадьярская кровь»,— говорилось в послании, написанном на украинском языке. Глава МИД Украины обратил внимание на орфографические ошибки в письме и назвал его провокацией, предположительно, организованной из-за рубежа.

На пресс-конференции Дмитрий Кулеба заявил, что не нужно воспринимать действия конкретных лиц с той или иной стороны как позицию всего общества.

Он вновь заверил, что Киев и Будапешт будут работать над тем, чтобы «эта встреча открыла новую страницу в двусторонних отношениях». И добавил: переговоры президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана все еще остаются в повестке дня.

Марина Коваленко