ВТБ подал заявление о банкротстве владельца «АГД Даймондс»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ВТБ, в котором банк требует признать банкротом ООО «Открытие промышленные инвестиции» (ОПИ), дочернюю компанию «Открытие холдинга», владеющую архангельским алмазодобывающим предприятием «АГД Даймондс». Заявление поступило в суд 27 января, к рассмотрению пока не принято.

В июле сообщалось, что ВТБ подал иск к компании «Открытие промышленные инвестиции» (входит в «Открытие холдинг») на 61 млрд руб. В пресс-службе ВТБ тогда пояснили, что банк требует вернуть кредитные средства, которые компания в 2017 году взяла у банка на покупку 100% акций АО «АГД-Даймондс» у нефтяной компании ЛУКОЙЛ. В ноябре по иску ВТБ суд взыскал с ОПИ долг по кредиту.

Напомним, в мае 2020 года ФАС обратилась в суд Архангельской области с иском о признании недействительной сделки по приобретению «Открытие холдингом» компании «АГД Даймондс» у ЛУКОЙЛа. По данным ФАС, в ходе санации банка «Открытие» Банк России выявил, что в 2017 году «Открытие холдинг» через свою «дочку» приобрел у ЛУКОЙЛа 100% акций «АГД Даймондс», причем сумма сделки вдвое превышала стоимость предприятия.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алмазная сделка попала в обработку».