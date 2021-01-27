Администрация станицы Динской отсудила обелиск погибшим воинам

Арбитражный суд Краснодарского права признал право собственности муниципального образования на обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ответчиком по делу выступала администрация Динского района Кубани. Решение опубликовано в Картотеке арбитражных дел.

Спорный объект был построен еще в 1965 году и располагается по ул. Красной в п. Украинском. Он представляет собой двухметровый памятник и стелу с надписью «Никто не забыт, ничто не забыто». Обелиск был передан в собственность Динского сельского поселения в 2008 году, однако Росреестр отказал администрации в его регистрации, ссылаясь на то, что памятник не относится к объектам капитального строительства. Также в отказе было указано на отсутствие разрешения на строительство спорного объекта и разрешения на ввод его в эксплуатацию.

В суде было доказано, что памятник не может быть признан самовольной постройкой, кроме того он является объектом культурного наследия. Суд учел социальную значимость спорного объекта и передал его в собственность муниципалитета.

Андрей Ульченко