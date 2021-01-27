МИД: Москва поддерживает не лично Лукашенко, а выбор белорусского народа

Александр Лукашенко был законно переизбран президентом Белоруссии на прошедших 9 августа выборах, а Россия уважает суверенный выбор белорусов, заявило Министерство иностранных дел РФ.

«Российская сторона поддерживает не персоналии, а суверенный выбор белорусского народа, который был сделан в ходе президентских выборов 9 августа 2020 года. Считаем Александра Лукашенко законно избранным главой государства»,— говорится в заявлении ведомства.

При этом МИД России уточнил, что в Белоруссии «назрели определенные изменения политического устройства. «Белорусские власти взяли курс на его модернизацию <…> Насколько мы понимаем, в ходе шестого Всебелорусского народного собрания, запланированного на 11-12 февраля, будут обсуждаться ключевые направления социально-экономического и общественно-политического развития страны на предстоящую пятилетку»,— говорится в сообщении.

В Белоруссии с начала августа 2020 года продолжаются протесты несогласных с результатами президентских выборов. Согласно официальным результатам, победу на них одержал господин Лукашенко, набрав более 80%. Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую. Российские власти неоднократно заявляли, что законным главой государства является Александр Лукашенко.

О политическом кризисе в Белоруссии — в материале “Ъ” «Властелин. Конец».