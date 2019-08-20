Нижегородский машзавод и завод 70-летия Победы готовят к слиянию

Как стало известно “Ъ-Приволжье”, концерн ВКО «Алмаз-Антей» готовится объединить ПАО «Нижегородский машиностроительный завод» (НМЗ) и АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» в одно юридическое лицо. Оба предприятия выпускают средства военно-космической обороны, имеют общее руководство и расположены на смежной территории.

О перспективах объединения заводов еще в 2017 году “Ъ-Приволжье” сообщал генеральный директор НМЗ Василий Шупранов. Господин Шупранов тогда говорил, что НМЗ будет присоединен к заводу 70-летия Победы к 2019 году, однако этого не произошло. «На одной площадке находятся два юридических лица, которые имеют общую транспортную инфраструктуру и выпускают продукцию в тесной кооперации. Когда создавался завод 70-летия Победы, я понимал, что должно быть единое большое предприятие по выпуску военной и гражданской продукции высокого уровня»,— сказал господин Шупранов.

В концерне ВКО «Алмаз-Антей» подтвердили планы по слиянию предприятий. Там сообщили, что реорганизация планируется «в целях оптимизации производственного процесса», сейчас ведется подготовка к процедуре. Когда именно произойдет объединение, в концерне не уточнили. «При этом сохранятся производственные мощности, продуктовая линейка, договорные и трудовые отношения, права на имущественный комплекс, кадровый потенциал, имеющийся на сегодняшний день у реорганизуемых предприятий»,— сообщили “Ъ-Приволжье” в концерне.

Напомним, по итогам первого квартала убыток ПАО «НМЗ» вырос в 2,4 раза в годовом выражении до 740,4 млн руб., хотя 2018-й год предприятие завершило с прибылью 86,6 млн руб. В 2017 году аудиторы выразили опасения, что предприятие не сможет вести непрерывную производственную деятельность из-за того, что обязательства НМЗ на 28,2 млрд руб. превысили стоимость активов завода. Для финансовой стабилизации НМЗ разместил допэмиссию акций, увеличив уставный капитал на 26 млн руб. В концерне «Алмаз-Антей» тогда сообщили, что финансовое положение предприятия улучшится с ростом гособоронзаказа и увеличением экспортных контрактов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Нижегородский машиностроительный завод» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1994 году. Уставный капитал предприятия составляет 26,7 млн руб. Основным видом деятельности является производство оружия и боеприпасов. Гендиректор – Василий Шупранов. Собственниками являются АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”» (60,6%) и ПАО «НПО “Алмаз-Антей”» (38,5%). По итогам 2018 года при выручке в 10,3 млрд руб. прибыль компании составила 86,6 млн руб.

Владимир Зубарев