Британия не исключает новые санкции против России из-за Навального

Великобритания рассматривает вопрос о дальнейших санкциях в отношении России в связи с отравлением и задержанием оппозиционера Алексея Навального, заявила замглавы МИД Великобритании по делам Европы и Америки Венди Мортон.

Госпожа Мортон отметила, что британские власти постоянно рассматривают варианты дальнейших санкций. «Однако на данном этапе было бы нецелесообразно комментировать возможные будущие санкции, поскольку это может снизить их эффект»,— сказала она во время выступления в британском парламенте.

«Мы заморозим российские государственные активы везде, где у нас будут доказательства того, что они могут быть использованы для создания угрозы жизни или имуществу граждан или резидентов Великобритании»,— подчеркнула она (цитата по Reuters).

Венди Мортон сказала, что Великобритания по-прежнему обеспокоена влиянием, которое «Северный поток-2» окажет на энергетическую безопасность Европы, в том числе на Украину. При этом она уточнила, что этот проект — вопрос Германии.

Напомним, Алексей Навальный был задержан 17 января после того, как вернулся в Россию из Германии. 23 января в России прошли акции сторонников оппозиционера, на которых были задержаны более 3 тыс. человек.

Как иностранные СМИ отреагировали на протесты в России — в подборке “Ъ”.