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Полиция вменяет координатору «Весны» организацию митинга

Сотрудники полиции задержали координатора движения «Весна» в Петербурге Валентина Хорошенина. Об этом рассказали члены самого движения, которые находятся с ним на связи.

В 1-ом отделе полиции на него составили протокол по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация несогласованной акции). Речь идет о митинге в поддержку Алексея Навального, который прошел 23 января.

По сообщениям «Весны», господина Хорошенина сейчас везут в Октябрьский районный суд, где примут решение о наказании. Минимум — 20 тысяч рублей, а максимум — арест на десять суток.

Подробнее об акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге — в материале «"Аквадискотека" на Невском проспекте».

Олег Дилимбетов


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