На улучшение экологии Татарстана в 2020 году направили 11 млрд рублей

В прошлом году на улучшение экологии Татарстана направили свыше 11 млрд руб. Об этом на итоговой коллегии Минэкологии региона заявил его глава Александр Шадриков.

«Ответственный подход к экологии со стороны промышленных предприятий позволяет Татарстану по объему инвестиций в охрану окружающей среды на протяжении нескольких лет сохранять лидерство в Приволжском федеральном округе», — отметил министр.

Он также добавил, что в прошлом году Татарстан участвовал в реализации четырех федеральных проектов, которые предусмотрены нацпроектом «Экология». Это «Оздоровление Волги», «Чистая вода», «Сохранение лесов» и «Чистая страна». По данным проектам было направлено 2,8 млрд руб.

"Ъ-Казань"