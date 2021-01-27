27 января, среда
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Горьковская железная дорога пополнила нижегородскую казну на 8,8 млрд рублей

Предприятия холдинга РЖД в пределах Горьковской железной дороги перечислили в региональные и местные бюджеты 13 млрд руб. в 2020 году, сообщили в пресс-службе ГЖД. Это на 12,75% меньше по сравнению с уровнем предыдущего года.

Основная часть средств поступила в бюджет Нижегородской области поступило 8,8 млрд руб. (-9,27%). В казну Татарстана перечислили 1,2 млрд руб. (-25%), Кировской области – около 898 млн руб. (-18,4%), Владимирской области – 764,2 млн руб. (-18%), Удмуртии – 648,4 млн руб. (-17,7%). В бюджеты остальных регионов в пределах ГЖД поступило менее чем по 300 млн руб.

Анастасия Еремина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Самое читаемое

Интервью

Приложение

Профиль пользователя