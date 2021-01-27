Московский инвестор планирует возобновить работу липецкого «Генборга»

ООО «Липецкий электродвигатель» (ЛЭД) выкупило у Сбербанка права требования к бывшему собственнику липецкого производителя электродвигателей «Генборг» и воронежского Грибановского машиностроительного завода (оба входили в ГК «ЦНО-Химмаш»). Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в липецком управлении экономического развития.

Там отметили, что новый инвестор совместно с ГК «Динамика» ориентирован на управление производством и продажу электродвигателей и теплообменного оборудования. №До оформления права собственности ЛЭД будет выполнять все оперативное управление имуществом ООО "Генборг". Цель ЛЭД в качестве управляющей компании завода заключается в восстановлении репутации надежного производителя и развитии промышленной площадки. Завод предоставит жителям области более 100 рабочих мест и развитие кадров в области инноваций машиностроения», — пояснили в управлении.

Курирующий липецкую экономику вице-губернатор Дмитрий Аверов в своем Instagram напомнил об угрозе потери предприятия: «Уникальное оборудование в банкротстве чуть было не продали с молотка по кускам. Вмешались, остановили. Сохранили предприятие до покупки серьезным инвестором». ООО «Генборг» было признано банкротом в упрощенном порядке как ликвидируемый должник в апреле 2020 года. Имущество завода планировалось продать с торгов 418 лотами с общей начальной ценой более 400 млн руб. В декабре аукцион был отменен.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ЛЭД» зарегистрировано в Москве в ноябре 2020 года для производства электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректором является Андрей Фадин, также управляющий столичным ООО НПК «Генборг» (покупка и продажа собственного недвижимого имущества) и ООО «Маркон Инж.Рус» (торговля оптовая прочими машинами и оборудованием). По 49% принадлежат ООО «Оператор» Андрея Гречина и АО «Московский машиностроительный завод "Вперед"» (входит в ГК «Динамика». Еще 2% принадлежит главе ГК Кириллу Дыбко.

Александр Прытков