На Украине сообщили о сносе последнего памятника Ленину

На Украине снесли последний памятник Владимиру Ленину, расположенный на открытой территории, сообщил руководитель общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков. Памятник находился в Одесской области. Ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявлял, что ни одного памятника Ленину больше нет в городах, контролируемых киевскими властями

«Последний памятник Ленину на территории Украины свергнут! (Кроме оккупированных и закрытых территорий, таких как заводы и санатории.) Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области»,— написал господин Поздняков в Facebook.

На Украине 9 апреля 2015 года был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Документ предполагает демонтаж советских памятников и переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

Подробнее о том, как на Украине не осталось памятников Ленину,— в материале “Ъ”.