Алексей Логвиненко подал жалобу на депутата гордумы за нарушение депутатской этики

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко направил жалобу в адрес председателя городской Думы Зинаиды Неярохиной на депутата городской думы от ЛДПР Петра Пятибратова. Господин Логвиненко просит рассмотреть заявления депутата как нарушающие депутатскую этику. Об этом депутат сообщил в своем аккаунте в Instagram.

По словам депутата, администрация вовремя не выкупила участки земли, через которые должны проходить подъезды к мосту, из-за чего сроки сдачи объекта срываются. «Я обратился к общественности и сделал замечание, что господину Логвиненко нужно покинуть пост, потому что он ненадлежащим образом исполняет свои обязанности», — сказал господин Пятибратов.

Как сказано в жалобе, направленной главой администрации, «заявления депутата являются безосновательными и умышленно направлены на дискредитацию администрации Ростова-на-Дону как органа местного самоуправление и создание социальной напряженности в обществе».

Напомним, ростовские депутаты в конце декабря 2020 года приняли изменения в регламент и включили в них правила этики. В правилах обозначено, что депутат, выступая в СМИ с заявлениями, в том числе комментариями о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, организаций и должностных лиц, обязан использовать только достоверные факты. Вопрос о депутатской этике был инициирован после того, как депутат гордумы Наталья Оськина на своей странице в Instagram заявила о том, что пациенты ковидного госпиталя при Ростовской областной клинической больницы умерли из-за перебоев с кислородом. Главврач РОКБ информацию опроверг и сообщил, что публикацию госпожи Оськиной рассматривают региональная прокуратура и Росздравнадзор.

Наталья Шинкарева