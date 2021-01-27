Продажи шампанского упали в 2020 году на 18%

В прошлом году в мире было продано на 18% меньше шампанского, чем годом ранее,— около 245 млн бутылок. Это следует из опубликованных Reuters данных французского Шампанского комитета (CIVC), объединяющего виноградарей, виноделов и продавцов шампанских вин. Общая сумма, вырученная от продаж шампанского, снизилась примерно на 20% до €4 млрд. Продажи шампанского во Франции, США и Великобритании сократились, по данным CIVC, на 20%, в Японии — на 28%, а в Германии — на 15%.

Снижение продажи из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней локдаунов и запретов на проведение мероприятий стало ожидаемым и оказалось даже несколько лучше прогнозов. Прошлым летом несколько сотен виноградарей Шапмани и производителей шампанского договорились собирать не более 8 тонн винограда с гектара из-за сокращения спроса.

«Это несколько лучше, чем мы думали,— прокомментировал данные один из председателей CIVC Максим Тубар.— По всему миру, даже если вечеринки запрещены, всегда есть поводы отпраздновать, а шампанское — символ праздника». Ранее CIVC ожидала, что продажи упадут на €1,7 млрд, а не на €1 млрд, как оказалось в итоге. Этому помогли лучшие, чем ожидалось, продажи шампанского в предпраздничный период в конце года. При этом CIVC прогнозирует, что пандемия продолжит оказывать довольно значительное негативное влияние на этот рынок в первом полугодии 2021 года.

Яна Рождественская