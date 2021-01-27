Group-IB: 59% случаев интернет-мошенничества приходится на социальные сети

Мошенничество с незаконным использованием известных брендов составило 54% всех киберпреступлений за девять месяцев 2020 года, подсчитали в компании Group-IB. При этом 59% интернет-афер пришлось на социальные сети, 23% — на фейковые веб-сайты и 6% — на мобильные приложения.

Главным трендом интернет-мошенничества в прошлом году стала персонализация инструментов и таргетирование атак, считают в компании: мошенники находят большинство жертв через рекламу и личные сообщения в социальных сетях, электронные письма или мессенджеры. Злоумышленники используют персонализированные ссылки, которые отображают контент лишь одному пользователю, и информация, которую пользователи вводят на мошеннических сайтах, становится источником аналитических данных для мошенников, предупреждают в Group-IB.

О кибермошенничестве в 2020 году читайте в публикации “Ъ” «Все течет, все сливается».

Юлия Степанова