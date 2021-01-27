В России рекордно вырос объем наличных в обращении

Сумма банкнот и монет, находящихся в обращении в России, за 2020 год увеличилась на рекордные за последнее десятилетие 26,4%, на 1 января она составила 13,4 трлн руб., следует из данных Банка России. На 1 января прошлого года этот показатель составлял 10,6 трлн руб. Сопоставимыми темпами объем наличных увеличивался в 2010 году, тогда прирост составил 25,1%.

«Объем наличных денег в обращении на 1 января 2021 года составил 13,4 трлн руб., что на 2,8 трлн руб. больше показателя годом ранее. При этом пик роста пришелся на второй квартал прошлого года, когда были введены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, и составил порядка 1,2 трлн руб.»,— говорится на сайте ЦБ. В основном выросла доля банкнот крупных номиналов: по 5 тыс. руб. с 26% до 31% и по 2 тыс. руб. с 4% до 5%.

Заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев пояснил, что спрос на наличные деньги рос из-за режима самоизоляции, так как граждане старались «запастись ими и лишний раз не посещать банковские отделения и банкоматы». Начиная с июля спрос на наличные приблизился к обычным сезонным показателям, небольшое сокращение произошло в ноябре, а в декабре был традиционный рост.