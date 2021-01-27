Экс-замначальника Генпрокуратуры по УрФО стал замминистра природных ресурсов Свердловской области

Бывший заместитель начальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО Андрей Курьяков перешел на работу в правительство Свердловской области. Соответствующий указ о назначении господина Курьякова на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии региона подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщили в пресс-службе министерства, Андрей Курьяков будет возглавлять департамент лесного хозяйства Свердловской области, которым ранее руководил Олег Сандаков. Как писал “Ъ-Урал”, в октябре господин Сандаков был назначен руководителем департаменте лесного хозяйства по УрФО.

Напомним, в должность заместителя начальника управления Генпрокуратры РФ по УрФО Андрей Курьяков проработал год. Перед увольнением он получил от генпрокурора РФ Игоря Краснова предупреждение о неполном служебном соответствии. Оно было вынесено после пресс-конференции, на которой господин Курьяков заявил о завершении проверки по факту гибели туристов. Позже выяснилось, что эти заявления не были согласованы с Генпрокуратурой, а сделаны в личных целях — для подготовки диссертации.