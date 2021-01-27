В Тамбовской области увеличилось количество бобров

По результатам осенне-зимних учетов обитающих в заказниках Тамбовской области животных в регионе зафиксировано увеличение численности бобра, сообщила пресс-служба обладминистрации. Учет осуществлялся в Моршанском, Хмелино-Кершинском, Польновском и Нижневоронинском заказниках.

Дирекция особо охраняемых территорий регионального значения уточняла численность околоводных млекопитающих. В октябре-ноябре считали выхухолей, бобров и ондатр, а в ноябре-декабре — выдр и норок. Отмечено только увеличение численности бобра, количество остальных животных осталось на уровне прежних лет.

По данным регионального управления по охране окружающей среды и природопользованию, в целом по итогам 2020 года в заказниках региона общая численность представителей всех охраняемых видов животных «значительно увеличилась» — с 3,6 до 4,1 тыс. особей. В частности, отмечался рост количества белок, косуль, куниц куропатки и лосей.

Александр Прытков