Экс-глава администрации губернатора Прикамья будет курировать кампанию в Госдуму

Управляющий директор АНО «Экспертный институт социальных исследований» по взаимодействию с экспертным сообществом., экс-глава администрации Пермского края Фирдус Алиев будет курировать кампанию в Госдуму РФ на территории региона. Об этом сообщает telegram-канал «Политов». Такое решение принято администрацией президента РФ. Собеседник “Ъ-Прикамье”, знакомый с подготовкой выборов, данную информацию подтверждает. Сам Фирдус Алиев от комментариев отказался.

Фирдус Алиев возглавлял администрацию губернатора Пермского края с 2010 по 2012 год. После возглавлял АО «Атом-ТОР», а также руководил проектным офисом этой организации по сопровождению реализации территориальных проектов атомной отрасли. Входит в седьмой состав Общественной палаты РФ.