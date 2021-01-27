27 января, среда
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Экс-глава администрации губернатора Прикамья будет курировать кампанию в Госдуму

Такое решение принято администрацией президента РФ

Управляющий директор АНО «Экспертный институт социальных исследований»  по взаимодействию с экспертным сообществом., экс-глава администрации Пермского края Фирдус Алиев будет курировать кампанию в Госдуму РФ на территории региона. Об этом сообщает telegram-канал «Политов».  Такое решение принято администрацией президента РФ. Собеседник “Ъ-Прикамье”, знакомый с подготовкой выборов, данную информацию подтверждает. Сам Фирдус Алиев от комментариев отказался.

Фирдус Алиев возглавлял администрацию губернатора Пермского края с 2010 по 2012 год. После возглавлял АО «Атом-ТОР», а также руководил проектным офисом этой организации по сопровождению реализации территориальных проектов атомной отрасли. Входит в седьмой состав Общественной палаты РФ.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Новости компаний

интервью

Партнерский проект

Пресс-релиз

Профиль пользователя