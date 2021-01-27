Нижегородцы собрали деньги на уплату штрафа журналисту Александру Пичугину

Главный редактор сетевого издания «Репортер-НН» Александр Пичугин обратился к пользователям Facebook с просьбой помочь оплатить назначенный судом штраф в 300 тыс. руб. Его апелляционную жалобу на приговор за «фейк о коронавирусе» отклонил областной суд. За девять часов его читатели и журналисты собрали всю необходимую сумму. «Огромная благодарность всем вам! Мне очень трудно справиться с эмоциями», – поблагодарил Александр Пичугин нижегородцев, перечисливших ему пожертвования.

По словам Александра Пичугина, в ближайшее время он намерен подать новую жалобу в кассационный суд в Саратове и направить иск в Европейский суд по правам человека.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, в ноябре 2020 года Александр Пичугин был оштрафован за распространение недостоверной информации через канал «Сорокин хвост». В апреле в Вербное воскресенье он написал саркастический текст об акции по заражению граждан «известной ФСБ организацией», иносказательно критикуя богослужения в период пандемии и массовых ограничений. Журналист в ходе судебного заседания не признал вину. Он считает, что его пост не попадает под категорию заведомо ложных сообщений.

Иван Сергеев