Игорь Алтушкин оплатит лечение уральца, пострадавшего от последствий коронавируса

Председатель Фонда святой Екатерины, глава РМК Игорь Алтушкин оплатит расходы на лечение 48-летнего Алексея, у которого после перенесенного коронавируса был диагностирован синдром Гийена-Барре — редкое осложнение с мышечной и суставной слабостью и параличом дыхательного центра. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«Сейчас Алексей находится на лечении в клинике реабилитации доктора Волоковой, где в течение нескольких месяцев ему предстоит восстановить чувствительность мышц, суставов и передачу нервных импульсов. По словам главного врача медицинского центра Андрея Ярунина, у Алексея есть все шансы вернуться к прежней жизни», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в августе прошло года Фонд святой Екатерины взял на себя расходы по реабилитации Екатерины Долматовой из Магнитогорска, которая сорвалась со скалы в парке «Оленьи Ручьи».