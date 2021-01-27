Инфляция в Челябинской области ускорилась до 4,6%

Годовая инфляция в Челябинской области в декабре 2020 года составила 4,6%. Это на 0,3 процентных пункта больше по сравнению с ноябрем, сообщает отделение по Челябинской области Уральского ГУ Центробанка РФ.

Продовольственная инфляция в декабре ускорилась до 7% (6,7% в ноябре). В ЦБ это связывают с временными факторами как федерального, так и регионального характера. Так, из-за роста затрат производителей на обогрев и освещение теплиц (в условиях более низких, чем в прошлом году, температур), а также на импортные семена и оборудование подорожали тепличные огурцы и помидоры. Кроме того, Россельхознадзор запретил ввоз томатов из ряда стран. Из-за неурожайного года продолжили расти цены на картофель, морковь и свеклу. Увеличение стоимости мяса, в том числе мяса птицы, и яиц объясняют с ростом цен на корма, импортные ветпрепараты и оборудование. Замедлились в декабре годовые темпы прироста цен на молоко и молочную продукцию. Это связано с «высокой базой» конца 2019 года, когда заметно подорожала практически вся молочная продукция.

В группе непродовольственных товаров инфляция в декабре составили 4,3% (4,2% в ноябре). Подорожали легковые автомобили из-за увеличения спроса в связи с ожиданием роста цен из-за ослабления рубля. С учетом этого фактора автодилеры в конце года не проводили сезонного снижения цен. Кроме того, выросли цены на мебель, но снизились на строительные материалы и инструменты. Годовой темп прироста цен в сегменте услуг ускорила на 0,4 п.п., до 1,9%.

В целом по России годовая инфляция в декабре 2020 года составила 4,9%, в Уральском федеральном округе – 4,2%.