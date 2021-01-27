Главу представительства TikTok пригласили на разговор в Госдуму

Гендиректора российского представительства соцсети TikTok Сергея Соколова пригласили в Госдуму, сообщил глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Василий Пискарев. По его словам, к нему «накопились вопросы».

«Мы заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство Российской Федерации. К данной компании у нас накопились вопросы, и мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие»,— сообщил господин Пискарев журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

23 января во многих регионах России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Роскомнадзор заявил, что в соцсетях были обнаружены призывы к детям участвовать в «незаконных массовых акциях». В частности, сообщения массово распространялись в TikTok, сообщило ведомство.

26 января начались допросы школьников, участвовавших в протестах, рассказали “Ъ” адвокаты и родители детей. Допросы проходят в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в опасные публичные мероприятия.

Подробнее о допросах школьников — в материале “Ъ” «Следствие ведет молодых».