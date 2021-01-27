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На Кубани за сутки выявили 194 новых случая коронавируса

По данным на 27 января 2021 года, в Краснодарском крае выявили 194 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество подтвержденных случаев составило 32 932. Продолжают лечение 7914 заболевших, выздоровели и выписаны 23 625 пациентов, в т.ч. 249 – за минувшие сутки. По данным минздрава Краснодарского края, 114 заразившихся в настоящее время находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, три человека – на ЭКМО.

Как сообщает оперативный штаб Кубани, среди новых заразившихся – 87 мужчин и 107 женщин в возрасте от 10 месяцев до 89 лет. Больше всего заболевших зарегистрировали в Краснодаре (52 человека), Сочи (21) и Кавказском районе (17).

Кроме того, 12 заразившихся выявили в Анапе, 11 – в Туапсинском районе, восемь – в Выселковском. По семь случаев COVID-19 выявили в Кореновском и Темрюкском районах, по шесть – в Апшеронском, Ейском, Лабинском, по пять – в Калининском и Мостовском.

Помимо этого, по четыре новых заболевших зарегистрировано в Белореченском районе, три – в Тихорецком, по два – в Горячем Ключе, Динском, Кущевском, Крыловском, Красноармейском, Северском, Тбилисском, Новопокровском, Гулькевичском, Павловском, Белоглинском районах. Еще по одному заболевших зафиксировано в Абинском и Крымском районах.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 26 января 2021 года в Краснодарском крае выявили 195 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 32 738. Выздоровели за сутки 260 человек (за все время 23 376). За сутки скончались 20 пациентов, общее число смертельных случаев составило 1374.

Алексей Белянин


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