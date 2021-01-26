В госпиталях Краснодарского края с коронавирусом умерли 20 человек

В ковидных госпиталях Кубани скончались 20 человек с подтвержденным COVID-19. У всех пациентов диагностировали двустороннюю пневмонию тяжелого течения. Кроме того, больные также страдали сопутствующими заболеваниями, сообщили в краевом оперативном штабе.

Так, девять пациентов скончались в медицинских организациях Краснодара. В Сочи врачам городской больницы №5 и инфекционной больницы №2 не удалось спасти шесть местных жителей – двоих мужчин и четырех женщин от 64 до 89 лет. В Тихорецкой ЦРБ скончались две пациентки – 67-летняя местная жительница и 53-летняя женщина из Кавказского района. 68-летняя жительница Темрюкского района умерла в Крымской ЦРБ. 71-летняя анапчанка – в городской больнице курорта. 82-летняя жительница Динского района – в Северской ЦРБ.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, за минувшие сутки в Краснодарском крае зарегистрировано 195 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 32 738. Выздоровели за сутки 260 человек (за все время 23 376), умерли с коронавирусом 20 пациентов (за все время – 1374).

Василий Хитрых