На Кубани 195 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Краснодарском крае зарегистрировано 195 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 32 738. Выздоровели за сутки 260 человек (за все время 23 376), умерли с коронавирусом 20 пациентов (за все время – 1374), сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации.

В Республике Адыгея 50 новых случаев коронавируса. За время пандемии общее число заболевших достигло 12 896 человека. Выздоровели 44 человека (за все время 10 859), один летальный исход (за все время – 114 человек).

Дмитрий Михеенко