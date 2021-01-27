Налоговые поступления в бюджет Удмуртии за 2020 год снизились на 7,79 млрд рублей

За 2020 год налогоплательщики Удмуртии перечислили в консолидированный бюджет России 172,23 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, что на 56,12 млрд руб. меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по республике.

Так, в федеральный бюджет мобилизовали 115,04 млрд руб. или 67% от общей суммы налогов Удмуртии, в бюджет региона — 57,19 млрд руб. или 33%, что на 7,79 млрд руб. меньше, чем в 2019 году. Доходная часть консолидированного бюджета республики за прошедший год на 46% или 26,14 млрд руб. состоит из налогов на доходы физлиц, на 24% или 13,92 млрд руб. — из налогов на прибыль организаций, на 13% или 7,32 млрд руб. — из налогов на имущество, на 9% или 5,21 млрд руб. — акцизов по подакцизным товарам, на 8% или 4,6 млрд руб. — по остальным налогам и сборам.

Наибольшие доли в структуре налоговых поступлений федерального бюджета — 72,31 млрд руб. или 63% — заняли платежи за пользование природными ресурсами, 34% или 38,6 млрд руб. — поступления по налогу за добавленную стоимость. На долю налогов на прибыль организаций и акцизов по подакцизным товарам пришлось по 1,8% и 1,4% соответственно. Кроме того, объем доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, администрируемых ФНС, составил 53,58 млрд руб. Это на 2,79 млрд руб. или 5,5% больше, чем за 2019 год.